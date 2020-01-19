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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تركيب الباكيات المعدنية بكوبري مشاه شارع التسعين بالقاهرة الجديدة

الأحد 19/يناير/2020 - 10:15 ص
كوبري المشاه
كوبري المشاه
محمد إبراهيم
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صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاه "الثانى" بشارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن تركيب تلك الباكيات يأتى لزيادة معدلات الحماية والأمن لمستخدمى كوبرى المشاه.

وأضاف المهندس جمال طلعت، إنه جارٍ استكمال أعمال السلالم الكهربائية تيسيرًا على مستقلى الكوبرى، وكذا أعمال السلالم الثابتة، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ أعمال الحماية أعلي الكوبرى كمرحلة ثانية من أعمال تنفيذ كوبري المشاه الحيوى، والذى سيخدم قاعدة كبيرة من سكان المدينة وروادها.

وفي سياق متصل، أوضح القائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جارٍ الإعداد لطرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بالجزيرتين بجوار مدينة الرحاب ومكتب النائب العام حتى طريق السويس، والجزر يمين وشمال مشروع دار مصر وعمارات القرنفل، والجزيرة بجوار نادي القاهرة الجديدة "مسار الزيارات"، ومنطقتى الأيقونة والجزيرة الواقعة بين جاردينيا هايتس ومنطقة الجيش حتي ميدان المنطقة الصناعية بامتداد المدينة.

وقال إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ علي البيئة بالمدن الجديدة، ونظافة تلك المدن وظهورها بالمظهر اللائق بها.
تركيب الباكيات المعدنية بكوبري مشاه شارع التسعين بالقاهرة الجديدة
تركيب الباكيات المعدنية بكوبري مشاه شارع التسعين بالقاهرة الجديدة
تركيب الباكيات المعدنية بكوبري مشاه شارع التسعين بالقاهرة الجديدة
تركيب الباكيات المعدنية بكوبري مشاه شارع التسعين بالقاهرة الجديدة

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