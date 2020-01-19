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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

افتتاح جزئي لشوارع المنطقة الخضراء في بغداد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشف اللواء في شرطة المرور العراقية، عمار وليد، اليوم الأحد، عن إعادة افتتاح جزئي لشوارع المنطقة الخضراء باتجاه الجزء المعلق لفك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة بغداد على خلفية إغلاق 3 جسور رئيسية بسبب المظاهرات الاحتجاجية.

وقال الضابط العراقي لتلفزيون "العراقية" الحكومي:"تم صباح اليوم إعادة افتتاح المنطقة الخضراء بأوقات محددة من أجل فك الاختناقات المرورية باتجاه الجسر المعلق في جانب الكرخ على خلفية الازدحامات المرورية التي تشهدها بغداد على خلفية إغلاق جسر الجمهورية والسنك والأحرار".

وأوضح أنه تم افتتاح الجسر المعلق باتجاه منطقة العلاوي ومن نقاط عمان باتجاه طريق القادسية إلى طريق مطار بغداد ذهابا وإيابًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا ومن الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءً.

وكانت السلطات العراقية قد أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء على خلفية اتساع المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

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