تداول امتحان «التطبيقات الرياضية وعلم النفس» لتانية ثانوي (صور)

تداولت صفحات السوشيال ميديا صور من تابلت أحد الطلاب، لامتحان مادة التطبيقات الرياضية، الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي بالشعبة العلمية حاليا، من داخل أحد اللجان الذي يجري بها الامتحان إلكترونيا.كما تم تداول أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية مادة التطبيقات الرياضية، بينما الشعبة الأدبية تؤدي امتحان مادة علم النفس والاجتماع، بامتحانات الفصل الدراسي الأول.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيا، بينما سيكون ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية.ومن المقرر أن يقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى الثانية ونصف عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.