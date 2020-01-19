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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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التأمين الشامل.. تكنولوجيا متطورة بجراحة المخ والأعصاب ببورسعيد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:05 ص
مستشفى السلام
مستشفى السلام
بورسعيد/شيماء رشاد
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قال الدكتور أيمن جلهوم، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، إن قسم جراحة المخ والأعصاب يضم أحدث التقنيات الطبية والتكنولوجيا المتطورة، التي تساعد على تقديم رعاية متكاملة للمرضى، من خلال جراحين متخصصين في هذا التخصص الدقيق.

وأوضح "جلهوم"، في تصريحات صحفية، أن جراحة الأعصاب أو الجراحة العصبية هو تخصص دقيق من تخصصات الطب، ويهتم بأمراض الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي وعلاجها بالتدخل الجراحي، مشيرا إلى أن الجراحة العصبية العامة تشمل معظم حالات الإصابة العصبية كإصابات الرأس والعمود الفقري، والحالات الطارئة كجلطات الدماغ النزفية وحالات الاستسقاء الدماغي الحادة.

وأشار إلى أن مستشفى السلام بورسعيد تضم أقسام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال حالات الجلطات الدماغية ومشكلات المخ والأعصاب، وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركزة التي تقدم كافة وسائل الرعاية لهؤلاء المرضى.

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