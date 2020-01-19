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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معايير مدروسة لاختيار المهندسين الجدد في الغربية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:05 ص
طارق راشد رحمي
طارق راشد رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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اجتمعت اللجنة المشكلة، من الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لدراسة أسس اختيار المهندسين المعلن عن احتياج ديوان عام محافظة الغربية لهم، وعددهم 46 مهندسا، وتم توزيعهم على النحو التالي، 16 مهندس مباني ثالث، و15 مهندس إنارة ثالث، و15 مهندس صيانة ثالث.

ورأت اللجنة وطبقا للاحتياجات التي حددتها الإدارة الهندسية بالمحافظة والمحليات التابعة لها فقد تم تحديد التخصصات الدقيقة لكل وظيفة على النحو التالي:

"التخصصات التي تحتاجها المحافظة 16 مهندس مباني ثالث، منهم 10 مهندسين تخصص الهندسة المدنية، و4 مهندسين تخصص الهندسة المعمارية و2 مهندس تخصص التخطيط العمراني، علاوة و15 مهندس إنارة ثالث تخصص هندسة القوى الكهربائية.

وأضافت اللجنة أن 15 مهندس صيانة ثالث، ويقسم كالتالي: 5 مهندسين تخصص هندسة القوى الميكانيكية، و5 مهندسين تخصص هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي و3 مهندسين تخصص هندسة الحاسبات، و2 مهندسين تخصص هندسة الاتصالات.

ولضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار بين المتقدمين فقد تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة مجتمعين على الأسس التالية: (الدرجة العلمية; التقدير; الخبرة العملية والمقدمة بشهادات موثقة) ودعوه عدد يساوي أكثر من ضعف المطلوب اختيارهم للمقابلة الشخصية؛ لضمان التعرف على أكبر عدد ممكن من المهارات وتجنب وجود إمكانيات غير جيدة لدى بعض المتقدمين والمستوفين للقواعد السابق ذكرها.

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