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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تطلق «فرصة» في الوادي الجديد.. اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 09:58 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد وذلك ضمن زيارتها للمحافظة بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدشين البرنامج بالوادي الجديد يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة.

وأضاف الشبراوي، في تصريحات اليوم، أن برنامج فرصة يستهدف 1708 من مستفيدي تكافل وكرامة بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 عاما.

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