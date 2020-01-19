400 جريح في المواجهات بين المتظاهرين والأمن ببيروت

أعلنت وزارة الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأحد، عن سقوط نحو 400 جريح في مواجهات بيروت ليلة أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن.ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين اللبنانيين، في محيط مجلس النواب، أمس السبت، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة؛ وفقًا لقناة العربية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن فرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني وصلت إلى وسط بيروت، ونقلت عددًا من المصابين، جراء الاشتباكات مع قوات الأمن.