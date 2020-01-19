طلاب «أولى وتانية ثانوي» يؤدون سابع أيام امتحاناتهم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الامتحان في مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية في الفترة الصباحية، الكترونيا في المدارس المجهزة، وورقيا في المدارس غير المجهزه.بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق ورقيا بنظام الأوبن بوك بالفترة المسائية.