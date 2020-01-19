قائمة إصدارات دار الوثائق في معرض الكتاب

تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد مرسي، بعدد من الإصدارت في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وجدير بالذكر أنه تم اختيار دولة السنغال لتكون ضيف شرف المعرض لهذا العام، كما تم اختيار المفكر الكبير جمال حمدان شخصية المعرض.وخلال السطور التالية؛ نستعرض قائمة الإصدارات التي تشارك بها دار الكتب خلال المعرض، وستكون متاحة بقاعة 2 بجناح B2، التي تم تخصيصه بالمعرض.