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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة التخطيط تشارك في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية بلندن

الأحد 19/يناير/2020 - 09:02 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تتجه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد إلي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية والتي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القمة ستسهم في خلق العديد من الشراكات التي من شأنها توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية وكذا المساهمة في توفير فرص العمل اللائق وتحقيق معدلات نمو بما يسهم في تنفيذ أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

وأشارت إلى أن عقد مثل تلك المحافل الدولية والقمم التي تدعو إلي المشاركة بين دول العالم يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ومن ثَم فإنها تسهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لكل دولة موضحة أن القارة الأفريقية بحاجة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة الدولية.

من المقرر أن تشارك السعيد بندوة بعنوان: "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا"، والتي ينظمها مجلس الأعمال البريطاني، فضلًا عن المشاركة بجلسات المائدة المستديرة حول المشروعات ذات التركيز والتي تتضمن مشروعات الإسكان والنقل والمياه.

وتعتبر قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

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