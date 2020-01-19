بينهم رضيع.. مقتل 6 على يد مسلحين في شمال أفغانستان

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أن ستة أفراد من عائلة واحدة قتلوا على أيدي مسلحين مجهولي الهوية في إقليم فارياب شمالي أفغانستان.وكان من بين القتلى رضيع عمره 40 يوما فقط، وفقا لما ذكره عضو المجلس الإقليمي محمد روضي والمتحدث باسم رئيس الشرطة كريم سوروش.وقع الحادث في وقت متأخر مساء أمس السبت في منطقة أندخوي بالإقليم، ولا تزال الشرطة تحقق في الدافع، حسب سوروش.وأصيب شخصان آخران، من بينهما رضيع آخر عمره 40 يوما أيضا، في إطلاق النار، وفقا لشرطة فارياب. ولم تتضح بعد الصلة التي تربط المصابين الاثنين بالقتلى.وتداولت صور تردد أنها للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أفغانستان، لكن لم يتم التحقق من صحتها.وذكرت الشرطة، أن إطلاق النار وقع في موقع لا تسيطر عليه الحكومة ولا مسلحو طالبان.