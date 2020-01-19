إيران تنتقد ماكرون لإعلانه نشر قوات في الخليج

انتقدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إعلانه نشر قوات في الخليج.وكان ماكرون أعلن مؤخر عبر موقع تويتر نشر قوات في "شبه الجزيرة العربية وفي الخليج العربي-الفارسي".وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم على حسابه على موقع تويتر،:"نذكر ماكرون بأن الخليج الواقع جنوب إيران له اسم واحد فقط وهو الخليج الفارسي".وأضاف: "تواجدكم العسكري في الخليج الفارسي خطأ بحجم خطئكم في تسميته، كلا الخطأين كبيران لكنهما قابلان للتعويض ويمكن تصحيحهما".يأتي نشر القوات الفرنسية وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.