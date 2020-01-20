قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

كشف موقع المعارضة القطرية " قطريليكس" نقلًا عن مصادره الخاصة، أن أمير قطر" تميم بن حمد"، قد مول خطة تركية لنقل جيش من المقاتلين السوريين المرتزقة، عبر مطار غازي عنتاب إلى ليبيا، بالتزامن مع بدء فعاليات مؤتمر برلين للسلام.وتابع الموقع أن، تميم مازال يدعم الميليشيات الارهابية في المنطقة عن طريق الميليشيات المسلحة وانه يولي اهتمامًا كبيرًا بليبيا، وتابع موقع المعارضة القطرية، أن تميم تكفل بدفع كل تكاليف عملية نقل الدفعة الجديدة من المسلحين والمقاتلين المرسلين من قبل الحكومة التركية إلى ليبيا.والمرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق، أن طائرة خاصة حملت إرهابيين من غازى عنتاب بتركيا إلى إسطنبول ثم إلى ليبيا، وأضاف المرصد أن، عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3600 مسلح.