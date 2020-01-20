رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يناير 2020 الموافق 25 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:22 ص
تميم
تميم
أمينة ذكى
طباعة
كشف موقع المعارضة القطرية " قطريليكس" نقلًا عن مصادره الخاصة، أن أمير قطر" تميم بن حمد"، قد مول خطة تركية لنقل جيش من المقاتلين السوريين المرتزقة، عبر مطار غازي عنتاب إلى ليبيا، بالتزامن مع بدء فعاليات مؤتمر برلين للسلام.

وتابع الموقع أن، تميم مازال يدعم الميليشيات الارهابية في المنطقة عن طريق الميليشيات المسلحة وانه يولي اهتمامًا كبيرًا بليبيا، وتابع موقع المعارضة القطرية، أن تميم تكفل بدفع كل تكاليف عملية نقل الدفعة الجديدة من المسلحين والمقاتلين المرسلين من قبل الحكومة التركية إلى ليبيا.

والمرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق، أن طائرة خاصة حملت إرهابيين من غازى عنتاب بتركيا إلى إسطنبول ثم إلى ليبيا، وأضاف المرصد أن، عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3600 مسلح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة مواد غذائية تفضح محاولات تميم لنشر الفوضى في سوريا

كيف نقل أردوغان مرتزقة سوريين إلى ليبيا؟

تفاصيل نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا

ليبيا تواجه الغازي: سياسي يكشف مناطق تجنيد «مرتزقة أردوغان»

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

منذ ساعة و نصف

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

image description

أبرز المشاهد لمباراة الأهلى و المقاولين (صور)

image description

عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

image description

نجوم الفن في عزاء الفنانة ماجدة الصباحي

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

الأكثر قراءة

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

أمطار غزيرة بالإسكندرية فى آخر أيام نوة الغطاس (صور)

الباز: أردوغان فرض حضوره في مؤتمر برلين بـ«البلطجة»

«لا حل عسكريا في ليبيا».. ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين

إنفوجراف

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

دراسة توضح دور زيت السمك فى خصوبة الرجال

ركوب الدراجات.. هل يؤثر على الصحة الجنسية للرجل والمرأة؟

5 خطوات للتخلص من الدهون

الميكروبات والسمنة أسباب جديدة لانتشار السرطان

منوعات

يورجن كلوب سعيد بـ«أغنية جديدة».. ويحظرها على لاعبى ليفربول

«أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان

السجن 8 أشهر لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت

فرار 75 مسجونًا بينهم أخطر عصابة برازيلية فى باراجواى

مقالات الرأي
بسنت حسن
قرن الدين
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
ألغوا طاعة النساء للذكور والرجال
د.أحمد الخميسى
الأدب الدعائى.. الحكومى والثورى
المزيد

الثقافة

ديوان جديد عن دار المؤسسة تحت عنوان «تشرين»

«جماليات الفن القبطي» ضمن ورش إحياء التراث بمكتبة الحضارة الإسلامية.. الثلاثاء

«جمر اللحظة».. مجموعة قصصية لمحمد عطية عن هيئة الكتاب

وزير الثقافة تشاهد «البخيل» بمسرح أوبرا ملك