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منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

الأحد 19/يناير/2020 - 08:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تشخيص 17 حالة جديدة بالإصابة بمرض الرئة الغامض في مدينة ووهان بوسط الصين.

وإلى الآن، توفي اثنان من المرضى في الصين بسبب المرض الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي يعتقد أنه نشأ داخل سوق للحيوانات في ووهان.

وقالت السلطات الصحية في ووهان اليوم الأحد إن الرقم المعدل جاء بعد فحص الخبراء للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة غير المعروفة في العديد من المستشفيات. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تشخيصهم في الصين إلى 62 حالة.

ووفقا للسلطات الصحية فإن من بين المرضى الـ 17 الذين تم تشخيصهم حديثًا بالفيروس الجديد، هناك ثلاثة في حالة حرجة، وباقي المرضى حالتهم مستقرة.

وستواصل السلطات إجراء الفحوصات على الحالات المشتبه بها، لكن ظهور الفيروس يثير المخاوف ففي هذا الوقت يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية وفي دول أخرى مثل تايلاند واليابان.

وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة للصين إجراء اختبارات حمى على الوافدين، وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس إنجليس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن ليس هناك "دليل واضح" على انتشار فيروس "ووهان" عن طريق الاتصال البشري، لكن خبراء من امبريال كوليدج لندن، وهي جامعة بحثية في لندن متخصصة في العلوم والطب والهندسة وإدارة الأعمال، حذرت من عدم استبعاد انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان، اعتمادا على تجربة سابقة لتفشي متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وبينما تبلغ سلطات الصحة في مدينة ووهان على أن عدد الأشخاص المصابين بلغ 62، أشار خبراء في دراسة صدرت أمس الأول الجمعة أنه يمكن أن تكون هناك 1700 حالة في مدينة ووهان.

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