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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 08:44 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
هدى الأمير
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التى تقوم بها الوزيرة لمتابعة سير العمل ميدانيا، حيث ستبدأ الوزيرة جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة "وحدات ومستشفيات"، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعداد للتأمين الشامل (صور)

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