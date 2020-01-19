العراق: إصابة 8 متظاهرين في ساحة التحرير

أصيب ثمانية أشخاص في صفوف المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن متظاهرين قاموا بقطع عدد من الطرق أمام حركة السير في النجف بواسطة الإطارات المحروقة.وفي سياق متصل، قطع متظاهرون جسورا رئيسية في محافظة ذي قار، وأحرقوا إطارات، لتصعيد الحراك ضد أحزاب السلطة.يأتي إغلاق الساحة فيما تستعد مدن الوسط والجنوب اليوم وغدا الاثنين لحراك تصعيدي غير مسبوق، ردا على ما وصفه المتظاهرون بالتسويف لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها ترشيح رئيس وزراء من خارج عباءة الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.