رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعيد 76 طفلا من مناطق القتال بسوريا والعراق إلى داغستان

الأحد 19/يناير/2020 - 08:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
طباعة
أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلا كانوا في مناطق القتال في سوريا والعراق، إلى أقاربهم في جمهورية داغستان الروسية.

وقال إيجور سيروتكين، نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومدير مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب "إن السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصرين"، مضيفا "أنه جرت مرافقة شاملة لـ 76 قاصرا عادوا إلى أقربائهم (من مناطق الحرب في العراق وسوريا). وسنعمل على توفير وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي بشأن نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2019، أن روسيا، إلى جانب بلدان رابطة الدول المستقلة (دول الاتحاد السوفيتي سابقا)، تواصل العمل من أجل عودة مواطنيها من النساء والأطفال، الذين كانوا تحت إمرة الإرهابيين في سوريا والعراق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ يوم

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

الخلايا تدافع عن نفسها بـ «التماسك»

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

منوعات

17 إصابة جديدة بـ «الفيروس الغامض» في الصين

اليابان تعزز عمل بنوك الطعام فى البلاد

المشاعر المزيفة في العمل «مُضرة»

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم