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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب بريطاني يتوقع طفرة في علاقة القاهرة ولندن الفترة المقبلة

الأحد 19/يناير/2020 - 08:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توقع عضو حزب العمال البريطاني كايد عمر، حدوث طفرة في العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة المقبلة.

ووصف عمر، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، القمة بأنها مهمة للغاية بالنسبة للطرفين بشكل عام، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والذى سيحدث بعد نهاية الشهر الحالي.

وقال إن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستصبح دولة مستقلة تجاريا وسياسيا، وستتوجه إلى دول العالم لعقد اتفاقيات وإبرام عقود وصفقات تجارية.

وعبر عن اعتقاده بأن العقود التجارية مع مصر ستكون خطوة هامة جدا وستستفيد منها بريطانيا والدول الأفريقية، موضحا أنها خطوة مهمة من ناحية تبادل البضائع والتجارة ما بين لندن والقاهرة، كما أنها خطوة هامة بحيث أن الاقتصاد المصري سيتعزز وستستفيد بريطانيا من السوق المصري الكبير، ورأى أن الشعب المصري والأفريقي أصبح متحضرا ومثقفا ويتطلع إلى العالمية عن طريق اهتماماته بعلاقات أقوى مع بريطانيا.

وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال عضو حزب العمال البريطاني إن "غالبية المواطنين في لندن صوتوا في البقاء بالاتحاد الأوروبي ولا يريدون الخروج منه، لكن هناك قطاعات كبيرة في شمال البلاد صوتت بالخروج لأسباب اقتصادية وسياسية منها الهجرة بشكل مكثف من أوروبا الشرقية وكانت دول أخرى جاءت إلى بريطانيا وهو ما أثر على الاقتصاد البريطاني بشكل سلبي"، موضحا أنه حدثت انتخابات في ديسمبر الماضي وكانت النتيجة للأغلبية في حزب المحافظين وتم التصويت على الخروج وتمت الموافقة، وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الورق نهاية الشهر الجاري".

ورأى أن هناك خسائر كبيرة لدى بريطانيا اقتصاديا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن هناك فوائد أكبر على المدى البعيد، مشيرا إلى أن القمة الاقتصادية البريطانية الأفريقية هي من نتائج خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وسنستفيد من هذه الفرصة وتستفيد الدول العربية بعقد صفقات مفيدة للطرفين.

وبشأن التعاون الأمني بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قال عضو حزب العمال، إن "التطور الأمني بين الطرفين سيظل في تصاعد".

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