مصادر ليبية: السراج يغيب عن مؤتمر برلين ويرسل وفدا من «الوفاق»

أفادت قناة "ليبيا الأحرار" نقلا عن مصدرها الخاص، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية " فايز السراج" قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين، وسيرسل وفدًا من الحكومة الليبية، نيابة عنه.كانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، أرسلت رسالة إلى السفارة الألمانية في ليبيا تطالب فيها بدعوة تونس وقطر لحضور مؤتمر برلين، موضحة أهمية تونس، لكونها دولة مجاورة متاخمة، حيث قامت بإيواء آلاف اللاجئين الليبيين طوال النزاع الليبي، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المشتركة التي تتقاسمها مع ليبيا، كما أكدت الوزارة أهمية إشراك قطر - بحسب وصف خارجية حكومة الوفاق -.يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن ينطلق فيه مؤتمر برلين اليوم الأحد، بمشاركة 11 دولة، وهي إيطاليا ومصر والجزائر وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات وبريطانيا.