بنك أوروبي يستثمر 516 مليون يورو في صربيا

ذكر البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية أنه استثمر مبلغ قياسي قيمته 516 مليون يورو في صربيا خلال عام 2019 حيث توجه الجزء الأكبر من هذا المبلغ للقطاع الخاص والمشاريع الصديقة للبيئة.وأوضح البنك الأوروبي - في بيان - أنه تم استثمار 41% من هذا المبلغ فى المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفا أنه إجمالا وقع البنك أكثر من 20 مشروعا جديدا وسجل أعلى حجم استثمار فى البلاد منذ انضمام صربيا لعضوية البنك فى عام 2001.من جانبه، أعرب زسوزانا هاريحيتاى مدير البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية فى غرب البلقان عن سعادة البنك بالنتائج التي تم تحقيقها فى العام الماضى، معربا عن الأمل في استمرار التعاون المثمر بين الجانبين في الفترة القادمة.