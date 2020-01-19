العراق.. تصاعد الاحتجاجات ردًا على إستخدام الأمن للرصاص الحي

أغلق عدد من المحتجون في العاصمة العراقية بغداد، ساحة الطيران، ردا على استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين، اليوم الأحد.وفي محافظة ذي قار جنوبي العراق، قطع المحتجون جسورا رئيسة، وقاموا بإحراق إطارات، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية لتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات عامة جديدة رغم أن المظاهرات اقتربت من شهرها الرابع على التوالي، وفقًا لسكاي نيوز.من جانب آخر، أصدرت تنسيقية المظاهرات الاحتجاجية في محافظة كربلاء بيانا دعت فيه أهالي المدينة للمشاركة الفعالة بالإضراب العام الذي سيبدأ يوم غد الاثنين ويشمل غلق جميع الطرق المؤدية للمحافظة منها طريق بغداد والنجف وبابل وطريق معمل السمنت إضافة للطرق الداخلية وغلق جميع الدوائر الحكومية كافة والمدارس والجامعات باستثناء دوائر وزارة الصحة والمستشفيات.وذكر البيان أن هذا الإجراء سيكون ساريا لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين.وحث البيان القوات الأمنية على حماية المتظاهرين من المجاميع المسلحة التي تدخل بسياراتهم لساحة الاعتصام وتقوم بإطلاق النار لتخويف المتظاهرين.