الأرصاد: طقس بارد اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 16 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.وأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربيةوفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 11 15طنطا 10 15دمنهور 12 16الإسكندرية 13 16بلطيم 13 16مطروح 10 16السلوم 09 15سيوة 07 15بورسعيد 12 16دمياط 12 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 11 17السويس 11 17العريش 11 16رفح 11 15رأس سدر 14 18نخل 07 16نويبع 15 17طابا 12 15كاترين 03 10الطور 12 18شرم الشيخ 16 21الغردقة 13 21مرسى علم 14 20الفيوم 09 16بني سويف 09 16المنيا 08 17أسيوط 07 18سوهاج 08 17قنا 09 18الأقصر 09 18أسوان 11 20أبو سمبل 11 19الوادي الجديد 07 21شلاتين 16 23أبو رماد 17 22حلايب 18 20رأس حدربة 18 20