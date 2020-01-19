البابا تواضروس يترأس عيد الغطاس بالإسكندرية.. اليوم

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، صلاة قداس برمون عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية.يشارك البابا في صلاة القداس الإلهي الأنبا إيلاريون أسقف غرب المحافظة، والأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق، والأنبا بافلي أسقف عام المنتزه، بالإضافة إلى القمص رويس مرقس والقمص إبرام إميل.يأتي ذلك في إطار تقليد بابا الكنيسة الأرثوذكسية، حيث اعتاد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس الثاني، صباح الإثنين، المهنئين بعيد الغطاس المجيد، بالمقر البابوي بالإسكندرية، والذي يأتي على رأسهم محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووفد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.يذكر أنه يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد «صلاة اللقان»، وهي صلاة لتبريك المياه والتي يستخدمها الأقباط فيما بعد داخل المنازل وللمرضى، وتصلي الكنيسة طقس «صلاة اللقان» مرتين خلال العام أحدهما في عيد الغطاس، والأخرى في صلوات قداس خميس العهد.ويأتي عيد الغطاس المجيد في توقيت ثابت من كل عام، ومرتبط ببعض الأكلات الشعبية منها «القلقاس، والقصب، والبرتقال واليوسفي».