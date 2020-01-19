الأمم المتحدة: نأمل في إعادة فتح الموانئ النفطية بليبيا سريعًا

أعرب المبعوث الأممي للدعم إلى ليبيا غسان سلامة، عن أمله في إعادة فتح موانئ النفط في شرق ليبيا التي أغلقتها القبائل الليبية قبل يومان، سريعًا.وأشار "سلامة" في مقابلة مع رويترز من العاصمة الألمانية برلين، مساء السبت، إلى أن قمة برلين المقررة انعقادها صباح اليوم، ستناقش على الأرجح الإغلاق لتجنب استمراره لأسابيع أو أشهر مثلما حدث في مرات سابقة شهدت الاستيلاء على منشآت نفطية.وأضاف "إذا لم يتم حل هذا الأمر خلال هذين اليومين فأتوقع طرحه".وكانت قبائل ليبية موالية للجيش الوطني الليبي عمدت إلى إغلاق الموانئ النفطية في شرق ووسط البلاد الجمعة، معتبرة أن عائداتها توجهها حكومة الوفاق غير المعتمدة لدعم الميليشيات في طرابلس.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان السبت "حالة القوة القاهرة" بعد إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة بشرق البلاد.وأضافت المؤسسة أن إغلاق الموانئ، سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا.وقُدر إنتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي قبل إغلاق الموانئ.