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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غسان سلامة يؤكد وصول 2000 مقاتل سورى إلى ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 06:38 ص
غسان سلامة
غسان سلامة
عبير سليم
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قال المبعوث الأممي للدعم إلى ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع وكالة «رويترز» مساء أمس السبت: "أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا" مقدرًا عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين.

يأتي تصريح سلامة قبيل انطلاق مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي سينطلق صباح اليوم الأحد، ووسط تزايد التقارير والمقاطع المصورة التي تظهر نقل تركيا لمقاتلين سوريين إلى ليبيا، من أجل دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بث في وقت سابق من السبت، مقطع فيديو يظهر عشرات من المقاتلين السوريين أثناء نقلهم في طائرة تتبع الخطوط الإفريقية من تركيا للقتال في صفوف مسلحي حكومة الوفاق ضد قوات الجيش في طرابلس.

وأظهر مقطع الفيديو عشرات المرتزقة السوريين، وهم بلباسهم العسكري، داخل الطائرة، بعدد تقريبي يتراوح بين 150 إلى 200 مقاتلًا من مختلف الأعمار، حيث حرص البعض منهم على تغطية وجهه منعًا للتعرّف على هويته.

وأكد المرصد السوري، الجمعة، أن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، متواصلة، مشيرًا إلى أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ نحو 1750 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

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