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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:50 ص
جريدة الدستور
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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مواجهة نارية اليوم الأحد، أمام فريق المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ووصل المارد الأحمر إلى الفوز رقم 11 له على التوالي عقب التغلب على طنطا بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وسيسعى لمواصلة اكتساح كل الخصوم عندما يواجه ذئاب الجبل في الأسبوع الرابع عشر في مباراة لن تكون سهلة لمتصدر الترتيب.

في المقابل يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثاني بفضل العمل الرائع الذي يقوم به عماد النحاس مع الفريق، ويبتعد عن الصدارة بفارق أربع نقاط ولكن مع وجود مباراتين مؤجلتين للأهلي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري
ويلتقي الأهلي أمام المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على أرضية ملعب الإنتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
تذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري، عبر قناتي "أون سبورت وتايم سبورتس".

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