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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اليوم.. وزير الأوقاف يغادر إلى موريتانيا للمشاركة فى مؤتمر وقف الاقتتال

الأحد 19/يناير/2020 - 07:39 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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يغادر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إلى نواكشوط؛ لمشاركة العلماء الأفارقة، المؤتمر الذي تنظمه الحكومة الموريتانية، الثلاثاء المقبل، تحت عنوان: "دور الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، برعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى.

ويناقش المؤتمر، على مدار 3 أيام، السبل الكفيلة بالتعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي في القارة الإفريقية، سعيا لتوحيد رؤى نشر الوسطية وكبح جماح التطرف، وإستصدار بيان علمى مؤصل وإعلان تاريخي موحد يعبر عن موقف العلماء ورؤيتهم الشرعية لهذا التحدى الذى يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية والدنيوية، وخطة عمل وتوصيات للحكومات.

وتهدف نواكشوط الى أن يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من كبار العلماء والمرجعيات بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى شخصيات فكرية ومنظمات إسلامية دولية، حيث تنشط الدول الإسلامية والعربية لمناقشة قضايا التطرف بمشاركات دينية دولية لتكوين تجمعات للسلم فى مواجهة توغل الإرهاب دوليا واستهدافه للمجتمعات الآمنة.

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