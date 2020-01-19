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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم وثائقي عن فريد الأطرش بمتحف الطفل اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 04:09 ص
فريد الأطرش
فريد الأطرش
حسن أمين
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تعرض جمعية محبي الموسيقار الراحل فريد الأطرش فيلما وثائقيا عن حياته ومشواره الفني، وذلك خلال حفل إحياء ذكرى رحيله، في السابعة مساء اليوم الأحد بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بمصر الجديدة.

ويحمل الفيلم الوثائقي عنوان "حكاية العمر كله"، يليه فقرات موسيقية لعازف الجيتار الفنان إلهامي خورشد، وعازف الأوكورديون الملحن فاروق سلامة.

وعقب ذلك تقام باقة متنوعة من الفقرات الغنائية للفنانين خليل أبو زيد، محمد وحيد، إبراهيم راشد، محمد سرار، زينب المصري، منى إبراهيم، هالة فتحي بمصاحبة عازف الأورج الفنان جمال ذكي، ويلقى كوكبة من الشعراء أحدث قصائدهم، منهم الشاعر محمد عبد العزيز، حسين بسيوني، صابر كمال.

ويقام الحفل بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وتكرم الجمعية خلال الاحتفال اسم الشاعر الراحل "عبد العزيز سلام" الذى تغنى بأعماله الشعرية كبار نجوم الطرب، ولحن الموسيقار فريد الأطرش مجموعة كبيرة من كلماته وتغنى بها، بحضور المستشار أحمد عبد العزيز سلام، الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من أهل الفن وعشاق صوت الموسيقار فريد الأطرش.

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