أبرز مواصفات سيارة «شيفرولية إكوينوكس 2021» قبل طرحها فى الأسواق

كشفت شركة شيفرولية، للسيارات، عن موديل سيارتها الجديدة «إكوينوكس 2021»، وذلك قبل طرحها في الأسواق حيث تعد في مرحلة اختبارها على الطرق السريعة.وتتمتع السيارة بتحديثات جديدة في المقدمة عبر المصابيح المنفصلة الجديدة والصدام الأمامي بفتحات التهوية السفلية الجديدة، كذلك تنحصر التحديثات الخلفية بتصميم جديد للمصابيح التي يبدو أنها ستكون LED بشكل كامل وستأتي بلمسات داكنة.من المتوقع أن تطرح شيفرولية عن «إكوينوكس 2021» الجديدة بالأسواق المحلية في النصف الثاني من العام الحالي، من الداخل نتوقع تحديثات جديدة لأنظمة الترفيه والألوان المتوفرة في الداخلية كذلك.وتبقى «إكوينوكس» متوفرة بمحرك 4 سلندرات تيربو بسعة 1.5 لتر يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أو المحرك الأكبر 2.0 لتر الذي ينتج قوة تبلغ 252 حصانا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.