محمد رجب يرقص على «قلبك بحر مالح» فى كواليس «الأخ الكبير»"

يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "الأخ الكبير" بالتزامن مع عرضه حاليا على قناة "CBC" الفضائية.وظهر محمد رجب خلال كواليس تصوير المسلسل داخل فرح شعبي في إحدى الحارات وهو يرقص على مسرح الفرح على أنغام المهرجان الشعبي "قلبك بحر مالح" لفرقة "الصواريخ" لمطربي دقدق وباسم فانكى.المسلسل يتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.ويقوم ببطولة المسلسل بطولة محمد رجب، وأيتن عامر، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ورانيا الملاح، وعدد آخر من الفنانين.