ضبط عاطل بحوزته 4 أكياس حشيش في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، بحوزته 4 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، واعترف المتهم بحيازته للمادة المخدرة للاتجار بها، كما اعترف أن النقود المضبوطة بحوزته من حصيلة بيع المضبوطات لعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.وكشفت تحريات الرائد هشام فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، اتجار عاطل بمخدر الحشيش، واستعداده لترويج كمية من المخدر على عملائه بمنطقة المنيب.وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 أكياس تحتوى على مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.