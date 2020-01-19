رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 19 يناير 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 03:12 ص
برج العقرب
برج العقرب
سلمى بدر
طباعة
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج العقرب ليوم الأحد 19 يناير 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: تناسبك تأثيرات القمر الإيجابية من برجك لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك، ما يساعدك في بدء مشروع جديد.
عاطفيًا: توضح أمرًا مهمًا للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقًا أردتها مستورة.
صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

منذ حوالي 6 ساعات

أماني الخياط تفضح الإخوان: «فين الـ12 مليار دولار»؟

منذ حوالي 19 ساعة

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ حوالي 10 ساعة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

نجم الساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصحة

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

منوعات

طريقة جديدة لمراقبة «الزلازل الصامتة»

طرق الأمان لصعود المسافرين على الطائرة

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم