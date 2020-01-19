هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

قال الدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه هناك خطة توضع الآن لحل الملاحظات حول تكدس الطوابير أمام صالات العرض بمعرض الكتاب، مشيرا إلى أن طوابير العام الماضى، كانت منظمة.وأضاف "بهى الدين" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN" أنه سيكون هناك مراعاة لبعض الحالات مثل كبار السن بالنسبة لأبواب صالات العرض الداخلية، حيث سيتم استغلال جميع أبواب صالات العرض من أجل السيطرة على التكدس.وقال نائب رئيس هيئة الكتاب، إن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قررت فتح أبواب المعرض بالمجان أمام ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة، موضحا أن سعر تذكرة الدخول للجمهور العادى هى 5 جنيهات فقط.