الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافى السياحة المتأثرة من الحرائق

أعلنت الحكومة الأسترالية المحافظة عن حزمة تعافي سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (3ر52 مليون دولار أمريكي) استجابة لحرائق الغابات المدمرة في الصيف في البلاد.وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم الأحد إن، السياحة الأسترالية تواجه "أكبر تحد في الذاكرة الحية".وأضاف موريسون أن، هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه ملياري دولار أسترالي.وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيتم استخدام 50 مليون دولار من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات في إنقاذ وحماية الحياة البرية التي تأثرت بحرائق الغابات.وقال المجلس الأسترالي لتصدير السياحة ومقره سيدني، وهو أعلى هيئة صناعية تمثل قطاع السياحة الأسترالي الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار يوم الجمعة "إن تأثير حرائق الغابات الأسترالية على قطاع السياحة في البلاد سيصل إلى5ر4 مليار دولار على الأقل بحلول نهاية العام".وذكر موريسون إن، واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن "هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات".وتابع موريسون أن، التمويل "يتعلق بجذب المزيد من الزوار للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد وخاصة في تلك المناطق التي دمرت بشكل مباشر".