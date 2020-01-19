شركة أمريكية تبتكر كرسى مكتبى يتحول لسرير بكبسة زر

صممت شركة «ألتوورك» Altwork الأمريكية كرسي يتحول لسرير بكبسة زر، مما يجعل العمل المكتبي مريحًا، فوداعًا لآلام الظهر والرقبة وكل الأضرار الناتجة عن الجلوس ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.والكرسي المكتبي الجديد مستوحى من الكرسي في عيادات أطباء الأسنان، إذ يتضمن مسندًا للرأس، وعددًا من الأذرع والألواح التي تستخدم لحمل أجزاء الكمبيوتر المختلفة، ويمكن تحريك أوضاع وزوايا جميع أجزاء الوحدة بشكل يتماشى مع راحة مستخدمها.وأطلقت الشركة المصنعة، في سان فرانسيسكو، على هذا الكرسي الثوري «ألتوورك ستايشن» بهدف زيادة إنتاجية الموظف من خلال ضمان راحته أثناء ممارسة مهامه المكتبية وحمايته من المخاطر الصحية الناجمة عن الجلوس الطويل أمام شاشة الكبيوتر، ويبلغ سعره 7600 دولار، وفقًا لما نشره موقع «مشابل» الأمريكي.لكن هذا الكرسي ليس الأول بالنسبة للشركة المصنعة، فقد سبق أن صممت نموذجًا أوليًا عام 2016 يبلغ سعره 5500 دولار، لكنها أجرت بعض التعديلات لجعله أكثر راحة بالنسبة لمستخدمها مطلقة شعار لجذب الزبائن«مع الجلوس لفترة أطول، حان الوقت لتغيير طريقة عملك».والجيل الجديد من الكرسي الثوري يأتي مزودًا بقوابس كهربائية لتوصيل أجزاء الكمبيوتر، وحامل قوي يمكنه حمل شاشات كبيرة وثقيلة الوزن، كما أن الألواح مزودة بقطع مغناطيسية صغيرة لتثبيت لوحة المفاتيح والفأرة مكانهما، ما يضمن عدم وقوعهما حتى لو مالت الألواح الحاملة لها بزاوية تسعين درجة.