رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شركة أمريكية تبتكر كرسى مكتبى يتحول لسرير بكبسة زر

الأحد 19/يناير/2020 - 02:54 ص
كرسى مكتبى
كرسى مكتبى
طباعة
صممت شركة «ألتوورك» Altwork الأمريكية كرسي يتحول لسرير بكبسة زر، مما يجعل العمل المكتبي مريحًا، فوداعًا لآلام الظهر والرقبة وكل الأضرار الناتجة عن الجلوس ساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

والكرسي المكتبي الجديد مستوحى من الكرسي في عيادات أطباء الأسنان، إذ يتضمن مسندًا للرأس، وعددًا من الأذرع والألواح التي تستخدم لحمل أجزاء الكمبيوتر المختلفة، ويمكن تحريك أوضاع وزوايا جميع أجزاء الوحدة بشكل يتماشى مع راحة مستخدمها.

وأطلقت الشركة المصنعة، في سان فرانسيسكو، على هذا الكرسي الثوري «ألتوورك ستايشن» بهدف زيادة إنتاجية الموظف من خلال ضمان راحته أثناء ممارسة مهامه المكتبية وحمايته من المخاطر الصحية الناجمة عن الجلوس الطويل أمام شاشة الكبيوتر، ويبلغ سعره 7600 دولار، وفقًا لما نشره موقع «مشابل» الأمريكي.

لكن هذا الكرسي ليس الأول بالنسبة للشركة المصنعة، فقد سبق أن صممت نموذجًا أوليًا عام 2016 يبلغ سعره 5500 دولار، لكنها أجرت بعض التعديلات لجعله أكثر راحة بالنسبة لمستخدمها مطلقة شعار لجذب الزبائن«مع الجلوس لفترة أطول، حان الوقت لتغيير طريقة عملك».

والجيل الجديد من الكرسي الثوري يأتي مزودًا بقوابس كهربائية لتوصيل أجزاء الكمبيوتر، وحامل قوي يمكنه حمل شاشات كبيرة وثقيلة الوزن، كما أن الألواح مزودة بقطع مغناطيسية صغيرة لتثبيت لوحة المفاتيح والفأرة مكانهما، ما يضمن عدم وقوعهما حتى لو مالت الألواح الحاملة لها بزاوية تسعين درجة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الباز: أردوغان رئيس عصابة وليس رئيس دولة

منذ ساعة الا ربع

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

نجم الساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصحة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

منوعات

طرق الأمان لصعود المسافرين على الطائرة

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان.. أحدث إصدارات بكري

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب