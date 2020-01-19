90 قتيلًا و130 جريحًا ضحايا هجوم الحوثى على معسكر فى مأرب باليمن

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، في نبأ عاجل، أن هناك أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة جديدة للهجوم الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب باليمن.وكان معسكر النصر التابع للجيش اليمني الحكومي في مدينة مأرب، شرقي البلاد، تعرض لقصف مساء أمس السبت.وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات صحفية، في وقت سابق، إن 40 جنديًا من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين إثر انفجار صاروخ في معسكر الاستقبال بمنطقة الميل في مأرب.ولم يشر المصدر إلى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم، في حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عنه.