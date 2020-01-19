مجد القاسم ينتهي من تصوير أغنية «يا عسل» بشرم الشيخ (صور)

انتهى الفنان مجد القاسم من تصوير أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "يا عسل"، والذي يقدم فيها لون جديد عليه في الغناء.أغنية "يا عسل" تعاون فيها مجد القاسم مع كل من الشاعر الغنائي محمود عمر والملحن صلاح عطية، والموزع الموسيقي نادر السيد.وتم تصوير الكليب تحت قيادة المخرج ومدير التصوير دكتور ميدو بارون، بمنطقة ادرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ، وقام بالإشراف على التصوير ياسر السجيني، ومن المقرر أن يتم إذاعة الأغنية على جميع الشاشات خلال أيام فور الانتهاء من المونتاج، بالتزامن مع بداية إجازة نصف العام الدارسي.ويستكمل مجد القاسم حاليًا تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا خلال العام الحالي 2020، والذي يحمل عنوان "باقة ورد"، وهو ألبوم منوع ما بين الرومانسي والشامي والدراما والمقسوم، ويقدم لأول مرة في هذا الألبوم أغنية باللهجة الصعيدية تحمل عنوان "خال يا خال" من كلمات محمود شوقي وألحان سيد راضي وتوزيع باسم منير.وانتهى مجد القاسم من تسجيل بعض أغنيات الألبوم مثل "باقة ورد وخال خال ويا عسل"، وتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين مثل صلاح عطية ومحمد شوقي وباسم منير وسيد راضي وريمون فايق وحازم جربوع وأحمد بدر وسيرجيو وخالد عبدالفتاح.