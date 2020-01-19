الليلة.. حسام داغر يستقبل عزاء والدته فى مسجد الشرطة

يستقبل مساء اليوم الأحد الفنان حسام داغر عزاء والدته والتي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، بعد صراع مع المرض، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.وكان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته منذ يومان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: «يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعى وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا اللى يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا وأخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت».