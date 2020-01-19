محامو ترامب: إجراءات عزل الرئيس محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات

قال محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إجراءات محاكمته أمام الكونجرس، غير قانونية وتنتهك الدستور، وأنها محاولة للتدخل بنتائج الانتخابات.وأكدوا أن "طرح قضية المحاكمة التي قدمها الديمقراطيون في مجلس النواب، يعتبر هجومًا خطيرًا على حقوق الشعب الأمريكي في اختيار رئيسه بحرية".وتابعوا أن: "هذه محاولة غير مخفية وغير قانونية لإلغاء نتائج إنتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات 2020، التي ستعقد سوى بعد بضعة أشهر".وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد بدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب من أجل عزله.وقدم سبعة أعضاء في مجلس النواب، الذين يمثلون هيئة الادعاء، الدعوى ضد الرئيس ترامب.وظهر الأعضاء في فيديو وهم يسيرون عبر الكابيتول هيل لتقديم لائحة الاتهامات رسميًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونجرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.