أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في كمية الدهون الضارة المخزنة في البطن داخل الجسم.ووفق موقع "إكسبريس" قد تكون الدهون الحشوية مشكلة صحية في حال كان الشخص نحيفًا، حيث كشفت كلية الطب في جامعة هارفارد، أن الدهون الحشوية تنتج بروتينات تسمى "سيتوكينات"، يمكن أن تسبب الالتهاب، وهو عامل خطر لمرض القلب.ولحسن الحظ، أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يقلل من مستوى الدهون في البطن، ويحسن الصحة.وبهذا الصدد، كشف موقع "إكسبريس" عن 5 أطعمة أثبت علميا أنها تقلل من تراكم الدهون داخل البطن، وهي:1- السمك الأبيضيحتوي السمك الأبيض على زهاء 20-25 جراما من البروتين (لكل 100 غرام).2- الدجاجفي المتوسط، يحتوي 100 جرام من الدجاج المطبوخ على نحو 30 جراما من البروتين.3- البيضيحتوي كل من صفار وبياض البيض على بروتين، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على نحو 6-7 جرامات من البروتين.4- الفول والبقولياتيحتوي كوب واحد من الحمص على نحو 14.5 جرام من البروتين.أما العدس، فيعد مصدرا بديلا للبروتين بالنسبة للنباتيين، حيث يوجد في كوب واحد من العدس المطبوخ نحو 17.9 جرام من البروتين.وتشمل الحبوب الأخرى عالية البروتين: البازلاء والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية.5- زبادي يونانيينتج هذا النوع من اللبن ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البروتين من اللبن الزبادي العادي، حيث أن تناول 200 غرام منه، يوفر نحو 20 غراما من البروتين.وتعد المستويات المعتدلة من التمرينات الرياضية مفيدة أيضا في التخلص من الدهون، التي يمكن أن تفسد الأعضاء الداخلية.