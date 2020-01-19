رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:18 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طباعة
يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في كمية الدهون الضارة المخزنة في البطن داخل الجسم.

ووفق موقع "إكسبريس" قد تكون الدهون الحشوية مشكلة صحية في حال كان الشخص نحيفًا، حيث كشفت كلية الطب في جامعة هارفارد، أن الدهون الحشوية تنتج بروتينات تسمى "سيتوكينات"، يمكن أن تسبب الالتهاب، وهو عامل خطر لمرض القلب.

ولحسن الحظ، أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يقلل من مستوى الدهون في البطن، ويحسن الصحة.

وبهذا الصدد، كشف موقع "إكسبريس" عن 5 أطعمة أثبت علميا أنها تقلل من تراكم الدهون داخل البطن، وهي:

1- السمك الأبيض
يحتوي السمك الأبيض على زهاء 20-25 جراما من البروتين (لكل 100 غرام).

2- الدجاج
في المتوسط، يحتوي 100 جرام من الدجاج المطبوخ على نحو 30 جراما من البروتين.

3- البيض
يحتوي كل من صفار وبياض البيض على بروتين، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على نحو 6-7 جرامات من البروتين.

4- الفول والبقوليات
يحتوي كوب واحد من الحمص على نحو 14.5 جرام من البروتين.

أما العدس، فيعد مصدرا بديلا للبروتين بالنسبة للنباتيين، حيث يوجد في كوب واحد من العدس المطبوخ نحو 17.9 جرام من البروتين.

وتشمل الحبوب الأخرى عالية البروتين: البازلاء والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية.

5- زبادي يوناني
ينتج هذا النوع من اللبن ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البروتين من اللبن الزبادي العادي، حيث أن تناول 200 غرام منه، يوفر نحو 20 غراما من البروتين.

وتعد المستويات المعتدلة من التمرينات الرياضية مفيدة أيضا في التخلص من الدهون، التي يمكن أن تفسد الأعضاء الداخلية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

منذ يوم

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

منذ حوالي 14 ساعة

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

نجم الساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصحة

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

منوعات

طريقة جديدة لمراقبة «الزلازل الصامتة»

طرق الأمان لصعود المسافرين على الطائرة

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم