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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون عراقيون يشعلون النيران فى مقر كتائب حزب الله بمحافظة النجف.. (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 01:29 ص
مقر لكتائب حزب الله
مقر لكتائب حزب الله
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أقدم متظاهرون عراقيون على اشعال النيران في مقر لكتائب حزب الله العراقي وأحرقوه بالكامل.

وقالت قناة «العربية» في نبأ عاجل، إن المقر يقع بالقرب من جسر الإسكان في محافظة النجف.

وشهدت مدينة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد، حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو، تكشف تصاعد الدخان من مقر كتائب حزب الله العراقي.

يذكر أن كتائب حزب الله العراقي هي ميليشيا مسلحة ضمن الحشد الشعبي، ومن المعروف أنها تربطها علاقة قوية بالنظام الإيراني، وتأسست عام 2007، بغرض معلن هو مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وتفيد تقديرات بأن الميليشيا تضم في صفوفها نحو 140 ألف مقاتل، يعمل معظمهم في العراق، فيما تمتد عمليات الميليشيا إلى داخل سوريا.

وأسس كتائب حزب الله، أبومهدي المهندس، الذي اغتالته أمريكا في ضربة جوية مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، على طريق مطار بغداد.

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