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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

الأحد 19/يناير/2020 - 01:28 ص
إعلام الإخوان
إعلام الإخوان
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تسريب خطير نشره المقاول الهارب محمد علي، لمحادثة خاصة بينه وبين الإخواني ياسر العمدة عبر تطبيق واتس أب، والذي فضح به عصابة الإخوان الإرهابية القابعة في تركيا وتعمل في قنوات الإخوان، وترتدي ثوب المعارضة للدولة المصرية وهم في الحقيقة «تجار ثورة» كما وصفهم التسريب، فهم يتلقون تمويلًا ضخمًا بالملايين لصالح قنواتهم الإعلامية مقابل  الهجوم ضد الدولة المصرية وتحول الأمر بالنسبة لهم "سبوبة" يحاولون الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن.

90 دقيقة انفرد بالقصة الكاملة

تسريب المقاول محمد علي، ليس الأول ولم يأت بجديد، فالدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحريرجريدة الدستور، ومقدم برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، سبقه بعدة أشهر وفضح هذه العصابة الإخوانية.

ففي حلقة برنامج «90 دقيقة، بتاريخ 10 ديسمبر 2019، كشف الدكتور محمد الباز، تفاصيل الإمبراطورية المالية للميليشيا الإعلامية في تركيا.

وأوضح الباز، أن الجزء الأكبر من الأموال التي تأتي إلى قنوات الإخوان في تركيا يأتي من قطر وهو ما أكده الإخواني ياسر العمدة في محادثته مع محمد علي .

 وأشار الباز إلى أن هذه الأموال كانت تحول  إلى تركيا من خلال شخص اسمه عبدالرحمن أبودية، وكنيته "أبوعامر" وهو رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الإنجليزية، وهذا أقر به  تسريب المقاول الأجير.

مالم يذكره تسريب محمد علي

المحادثة المسربة بين المقاول الهارب محمد علي والإخواني ياسر العمدة اكتفت بالتلميح  بأسماء ناقلي التمويل ولكن،برنامج 90 دقيقة كشف التفاصيل الكاملة  لهذه الأموال.

الدكتور محمد الباز في تناوله لهذه القصة أكد أن «أبوعامر» يتحرك بين قطر ولندن وتركيا، ويتلقى الأموال على حسابات شركاته ويسلم الأمول لأثنين في تركيا للإنفاق على القنوات الإخوانية ، وهما أيمن نور وعزام التميمي.

ولفت الباز إلى أن الأموال لم تنفق على الإعلام فقط، ولكن كان يتم إعطاء جزء من هذه الأموال لرجل أعمال مصري مقيم في الخارج يدعى محمد عادل المغازي، وهذا الرجل يتولى استثمار هذه الأموال في قطاع العقارات، فهو يتولى تسويق العقارات في تركيا لصالح رجال أعمال عرب.

وواصل أن هناك شركة تركية يتعامل معها قيادات الإخوان في قطاع العقارات وهي "لوكسيرا"، منوها إلى أن شخصا تركيا وهو مدير فرع بنك "كوي ترك"، ويدعى عمر سوكين يسهل دخول الأموال وخروجها.

وعرض الباز، خلال الحلقة، صورا لوثائق ومستندات للتحويلات التي تتم للإخوان في تركيا، والشركاء الأتراك الذين يتعاونون معهم في إدخال هذه الأموال لتركيا.

 


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