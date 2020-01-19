مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

تسريب المقاول محمد علي، ليس الأول ولم يأت بجديد، فالدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحريرجريدة الدستور، ومقدم برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، سبقه بعدة أشهر وفضح هذه العصابة الإخوانية.

ففي حلقة برنامج «90 دقيقة، بتاريخ 10 ديسمبر 2019، كشف الدكتور محمد الباز، تفاصيل الإمبراطورية المالية للميليشيا الإعلامية في تركيا.

وأوضح الباز، أن الجزء الأكبر من الأموال التي تأتي إلى قنوات الإخوان في تركيا يأتي من قطر وهو ما أكده الإخواني ياسر العمدة في محادثته مع محمد علي .

وأشار الباز إلى أن هذه الأموال كانت تحول إلى تركيا من خلال شخص اسمه عبدالرحمن أبودية، وكنيته "أبوعامر" وهو رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الإنجليزية، وهذا أقر به تسريب المقاول الأجير.