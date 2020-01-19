رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الأحد 19/يناير/2020 - 01:10 ص
السادات _ زينات
السادات _ زينات صدقي
وائل توفيق
طباعة
يعيش بعض الفنانين والفنانات في أواخر حياتهم، حياة شاقة ومعذبة وذلك بسبب حاجتهم للمال وقلة حضورهم في أعمالة فنية يستطيعوا من خلالها أموال تعينهم على تدبير شؤن حياتهم.
عاشت الفنانة الراحلة زينات صدقي واحدة من أسوء سنوات حياتها، ووصل بها الحال إلى أنها لم تجد قوت يومها بعد معاناتها من الإفلاس وقلة المال.
اضطرت الفنانة زينات صدقي إلى بيع بعد محتويات و أثاث بيتها، لتعين نفسها على صعوبة الحال وتتمكن من شراء ما يلزمها في حياتها من المأكل والملبس والمشرب.
كرم الرئيس محمد أنور السادات في عام ١٩٧٦ الفنانة زينات صدقي بدرع عيد الفن، لكنها لم تستطع حضر حفل تكريمها أمام الجمهور، لأنها لم تجد الملابس المناسبة التي تليق بالحفل أو لقاء "السادات".
علم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذا الأمر بكي حزنا علي ظروف زينات صدقي.
أرسل الرئيس الراحل زوجته جيهان السادات بحجة إبلاغها بالتكريم، و أخبرها بأن تجلب لها ملابس جديدة لتحضر به هذا التكريم، كما أمر السادات بعمل معاش شهري لها قيمته 100 جنيه ومنحها شيك بألف جنيه ودعاها إلى فرح ابنته وأعطاها رقم تليفونه الخاص وقال لها: «أى شيء تحتاجى إليه أطلبيه فوراً يا زينات».
توفيت الفنانة زينات صدقي عام 1978، بعد صراع طويل مع المرض، و كان أخر أعمالها الفنية فيلم بنت اسمها محمود، عام 1975.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

مالم يذكره تسريب محمد علي... قصة تمويل ميليشيا إعلام الإخوان في «90 دقيقة» منذ 3 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر يكشف مخططًا إرهابيًا جديدًا للإخوان وخالد علي وبهي الدين حسن بهدف إسقاط مصر

منذ حوالي 7 ساعات

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ حوالي 13 ساعة

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

نجم الساعة

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

الصحة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

منوعات

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

إيبار «المتعثر» يصعق أتليتيكو مدريد بثنائية فى الدورى الإسبانى

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

حكايات ونوادر الإخوان في زمن الحكم والسلطان.. أحدث إصدارات بكري

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب