رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة سلالة غامضة من فيروس «سارس»

الأحد 19/يناير/2020 - 07:24 ص
وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية
وكالات
طباعة
مع عودة ظهور فيروس غامض من سلالة فيروس «سارس»، وهو من مجموعة فيروس «كورونا»، في مدينة ووهان وسط الصين، وتسجيل وفاة في الإمارات وإصابتان في تايلاند، وأخرى في اليابان، اتخذت وزارة الصحة الكويتية عددًا من التدابير والإجراءات الاحترازية، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الاعتيادية.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس القول: «إن الكويت اتخذت هذه الإجراءات على الرغم من عدم صدور أي تعليمات جديدة من منظمة الصحة العالمية»، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المدينة الصينية، وفقًا لتقارير المنظمة، بلغ 41 شخصًا حتى صباح أمس، بينها 7 حالات خطرة.

كما كشف مسؤولون صينيون عن تسجيل ثاني حالة وفاة لرجل يبلغ 69 عامًا، بعد الإعلان سابقًا عن حالة الوفاة الأولى التي كانت لمصاب يبلغ 61 عامًا، تعرض لضيق شديد في التنفس والتهاب رئوي حاد، إلى جانب أنه كان يعاني من أمراض مزمنة بالكبد وأورام في البطن، علمًا بأن مركز أبحاث «إمبيريل كوليدج» في لندن يرجح أن عدد الإصابات قد يكون 1723 مصابًا على الأقل.

واستند الباحثون في هذه الخلاصة إلى عدد الحالات التي تمّ الكشف عنها خارج الصين - اثنتان في تايلاند وحالة في اليابان - لاستنتاج عدد الأشخاص المصابين في ووهان، بناء على قاعدة بيانات الرحلات الجوية الدولية المغادرة من مطار ووهان.

وكشف الدكتور فهد الغملاس، مدير إدارة الصحة العامة بالكويت، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس «كورونا» أواخر شهر ديسمبر الماضي لمواطن إماراتي في مدينة العين، يبلغ من العمر 74 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من عزل المريض الذي يمتلك مزرعة للجمال، وفحص المخالطين الذين ثبت عدم حملهم للفيروس.

وأكد «الغملاس» عدم صدور أي تعليمات جديدة من منظمة الصحة العالمية، سواء بالتوصية بمنع السفر أو حظر التجارة، أو غيرها من الإجراءات الاحترازية، بخلاف التوصية باتباع التعليمات والإرشادات الوقائية الاعتيادية.

وقال «الغملاس» إنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية الاعتيادية، كالاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي وعدم مخالطة الحيوانات، وعدم تناول حليب أو أكل لحوم الجمال غير المطهية في ظل الاحتمالات بأنها مصدر للعدوى، لافتًا إلى أن الأعراض النمطية للإصابة بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تأخذ شكل الحمى والسعال وضيق التنفس أو المتلازمة التنفسية الحادة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

منذ حوالي 22 ساعة

تسجيل مسرب.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

منذ حوالي 10 ساعة

تسريب صوتي: إخواني يعترف بسرقة الجماعة لأموال التبرعات

منذ حوالي 5 ساعات

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

الصور

image description

تكريم السقا ومها الصغير ومني عبد الغني ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة

image description

نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب «ريحة الحبايب» للروائي محمد إبراهيم طعيمة

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

أشرف زكى يكشف أخطر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى.. (فيديو)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «شيرين رضا أبرزهم»

الصحة

7 عوامل تساعد طفلك المراهق على النوم جيدًا

أفضل 5 أطعمة للتخلص من دهون البطن المزعجة

دراسة: الكركم علاج فعال للسرطان

وصفات منزلية لعلاج تشقق الكعبين

منوعات

موعد مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة

طريقة جديدة لمراقبة «الزلازل الصامتة»

طرق الأمان لصعود المسافرين على الطائرة

«فضيحة تحكيمية» فى ملعب ريال مدريد.. و«لوبيتيجى» يعلق

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب شعبى: طه حسين اعتبر «كليلة ودمنة» ثورة على الخليفة المنصور

هيئة الكتاب: دخول المعرض بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء

هيئة الكتاب: نسبة مشاركة الناشرين المشاركين فى المعرض زادت 25%

مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم