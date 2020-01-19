مسؤول أمريكي: الصراع في ليبيا يشبه الصراع السوري بشكل متزايد

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الصراع في ليبيا بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد، وذلك قبل استضافة برلين قمة لبحث سبل إنهاء حملة عسكرية تستهدف العاصمة طرابلس.وقال المسؤول وفق نبأ عاجل أوردته «العربية» للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية مايك بومبيو عندما سئل عن فرص نجاح القمة «أعتقد أنها معقدة للغاية وكلٌ متشبث بموقفه لذا فإن توقعاتي متواضعة».