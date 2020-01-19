اليمن.. ارتفاع حصيلة قتلى قصف معسكر النصر في مأرب إلى 40 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف معسكر النصر التابع للجيش اليمني الحكومي في مدينة مأرب، شرقي البلاد، مساء أمس السبت، إلى 40 قتيلا و50 جريحا.وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات صحفية، إن 40 جنديا من أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين إثر انفجار صاروخ في معسكر الاستقبال بمنطقة الميل في مأرب".ولم يشر المصدر إلى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم، في حين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عنه.وكان موقع أخبار مأرب برس أفاد في وقت سابق نقلا عن مصدر طبي قوله إن 30 جنديا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الهجوم.جدير بالذكر أن هؤلاء الجنود كانوا مكلفين بحماية القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، ومعظمهم ينتمون إلى محافظات جنوبية.وانسحبت تلك القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، من مدينة عدن في أغسطس 2019، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.ووفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، تم تجميع تلك القوات في مدينة مأرب تمهيدا لعودتها إلى مدينة عدن لاستئناف عملها.وسبق أن تعرضت مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لهجمات مسلحة خلفت عشرات القتلى والجرحى، أخرها كان استهدافها بطائرة مسيرة تابعة لجماعة انصار الله الحوثية.