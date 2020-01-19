بسام راضى: مؤتمر برلين تتوافر فيه إرادة حقيقية لأوروبا لتسوية الأزمة الليبية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى سلسلة لقاءات واتصالات مع العديد من زعماء العالم بشأن الأزمة الليبية.





وأكد «راضي»، خلال تصريحات لـ «إكسترا نيوز»، أن مؤتمر برلين تتوافر فيه إرادة حقيقية لأوروبا لتسوية الأزمة الليبية ، لافتًا إلى أن مؤتمر برلين محطة مهمة للغاية سوف نلمس إرادة حقيقية لدى أوروبا.





وأشار «راضى»، إلى أن مصر لديها تصور أن وقف إطلاق النار بليبيا يجب اتباعه بعملية سياسية شاملة تجمع كافة الأطراف لحل القضية الليبية.





وأضاف أن مصر لها موقف واضح وثابت من القضية الليبية وهو ضرورة عودة الأمن، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على أن استقرار ليبيا وعودة الأمن شىء مهم كدولة عربية.





كما أشار إلى أن الموقف المصري يدعو إلي نبذ العنف وحماية الأمن القومي المصري، خاصة الحدود المصرية الليبية، مؤكدا أن مصر تتحمل حماية الحدود بمفردها من أجل الحفاظ على الأمن القومي.