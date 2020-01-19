محافظ المنوفية يأمر بوضع امتحان جديد بدلًا من المسرب

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الموجهين في مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم، بسرعة إعداد امتحانات جديدة للمواد المتبقية من امتحانات الإعدادية وطباعتها فورًا، بدلا من التى تم تسريبها، وذلك بعد سحب الامتحانات الموجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية المشددة عند الطبع والتوزيع.كما وجه بأخذ كل التدابير الاحترازية من جانب مديرية التعليم بالمحافظة، وتشديد الرقابة والإجراءات، كما اعتمد وضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الامتحانات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية، وتأكيده على رصد المخالفات أولًا بأول، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين حفاظًا على مصالح أبنائه الطلبة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات الغير مقبولة.وكان محافظ المنوفية، قرر، السبت، إحالة المتسببين في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصي العقوبة.كما كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالانتقال لمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الامتحانات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأفادت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأن وكيل وزارة التربية والتعليم أحال المتسبب فى تسريب امتحان اللغة الإنجليزية المنعقد بتاريخ أمس للتحقيق وهم مدير عام إدارة تلا التعليمية ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسئولى مراكز التوزيع بإدارات تلا ومنوف والباجور.وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه سيتم تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الإمتحانات، مؤكدًا رصد المخالفات أولًا بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظًا على مصالح أبنائه الطلاب.