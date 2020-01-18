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اقتصاد

وزير النقل يشهد تخرج الدفعة ٩٢ بـ«العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى»

السبت 18/يناير/2020 - 11:55 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
حسن كامل
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شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، مساء اليوم احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، بتخريج الدفعة 92 من طلبة إتمام الدراسات البحرية الأساسية بمقر الأكاديمية بأبي قير.

كما شهد الحفل حضور سفير بنما أليخاندرو مندوزا، والسفير يوسف بن صالح القهرة قنصل عام المملكة العربية السعودية، اللواء بحرى أركان حرب إيهاب محمد صلاح مدير الكلية البحرية، اللواء بحري أركان حرب رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري وفد مؤسسة الموانئ الكويتية ووفد شركة ناقلات النفط العراقية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وتضمن الحفل طابور عرض مجموعات طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا للسنوات الدراسية المختلفة من حملة الاعلام إلى جانب مراسم تسليم وتسلم قيادة الدفعة الجديدة إلى جانب أوائل الدفعة في التخصصات المختلفة.

وبلغ عدد الخريجين 150 خريجا ينتمون إلى جنسيات 4 دول هي: مصر، العراق، اليونان، لبنان إلى جانب خريجي الدفعة الأولى من الطلبة العراقيين الموفودين من شركة النفط العراقية.

وفي كلمته التي ألقاها بالحفل رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بالحضور، وقال: " يسعدني أن أكون معكم هذه الليلة في هذه المناسبة السعيدة بتخريج تخريج الدفعة 92 لإتمام الدراسات الأساسية".

وأضاف عبد الغفار: "في كلمته أن الإنسان هو ركيزة التنمية وأساسها، وأن الأمم لن تتقدم إلا بالعلم والمعرفة، وقال: "أهنئكم على تجاوز هذه المرحلة المهمة من حياتكم العلمية، وأبارك لكم تخرجكم".

وتابع قائلا: "إن مفاتيح النجاح لا تتحقق إلا بالعمل الجاد الصادق والتطوير المستمر والثقة بالنفس والإصرار على النجاح والتميز، مشيرًا إلى نموذج ناجح للعمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن، الأكاديمية احتلت المركز الـ 2475 عالميا من بين 28 ألف جامعة ومؤسسة تعليمية طبقًا لتقييم webometrics للجامعات يوليو 2019).
وزير النقل يشهد تخرج الدفعة ٩٢ بـ«العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى»
وزير النقل يشهد تخرج الدفعة ٩٢ بـ«العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى»
وزير النقل يشهد تخرج الدفعة ٩٢ بـ«العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى»
وزير النقل يشهد تخرج الدفعة ٩٢ بـ«العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى»

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