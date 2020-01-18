7 اختصاصات لمكتب حماية الطفل التابع لإدارة التفتيش القضائي

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارًا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي، وتستعرض «الدستور»، عبر السطور القادمة أهم اختصاصات مكتب حماية الطفل.

1- التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وأماكن احتجاز الأطفال.

2-عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.

3- إعداد تقرير ربع سنوي بأعمال مكتب حماية الطفل يعرض على النائب العام.

4- متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم.

5- تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

6- التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل لتعزيز ودعم حماية الأطفال.

7- إخطار مكتب حماية الطفل بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.