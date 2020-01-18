7 اختصاصات لمكتب حماية الطفل التابع لإدارة التفتيش القضائي
السبت 18/يناير/2020 - 11:48 م
أريج الجيارطباعة
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارًا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي، وتستعرض «الدستور»، عبر السطور القادمة أهم اختصاصات مكتب حماية الطفل.
1- التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وأماكن احتجاز الأطفال.
2-عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.
3- إعداد تقرير ربع سنوي بأعمال مكتب حماية الطفل يعرض على النائب العام.
4- متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم.
5- تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.
6- التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
7- إخطار مكتب حماية الطفل بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.
1- التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وأماكن احتجاز الأطفال.
2-عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.
3- إعداد تقرير ربع سنوي بأعمال مكتب حماية الطفل يعرض على النائب العام.
4- متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم.
5- تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.
6- التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
7- إخطار مكتب حماية الطفل بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.